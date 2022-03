Ciclismo

Parigi-Nizza, Wout Van Aert dopo la seconda tappa: "Fabio Jakobsen più bravo di me. Caduta? Nessun danno, sto bene"

PARIGI-NIZZA - I pensieri e le parole di Wout Van Aert dopo la seconda tappa della Parigi-Nizza: "Christophe Laporte è stato impeccabile, ma Fabio Jakobsen è andato più veloce di me. Per quanto riguarda la caduta, è stata abbastanza stupida, ma fortunatamente non ho riportato nessun danno. Sto bene".

00:01:23, un' ora fa