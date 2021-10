Domenica 3 ottobre, i maestri classici tornano sui pavé più famosi del mondo: in diretta integrale dalle 10:55 la Parigi Roubaix. Sabato 9 ottobre, i migliori scalatori si sfidano al Giro di Lombardia ultima Classica Monumento, LIVE dalla partenza alle 10:10. Giovedì 14 ottobre alle 11:30, in esclusiva su Eurosport 1 e discovery+, sarà svelato il percorso del Tour de France 2022.

La stagione di ciclismo chiude in bellezza su Eurosport 1 e discovery+ perché quest’anno, oltre al consueto Trittico d’autunno sulle strade italiane, torna l’attesissima Parigi-Roubaix. Cancellata per pandemia nel 2020 e rimandata la scorsa primavera, la Regina delle Classiche torna nell’inedita veste autunnale e in diretta integrale, domenica 3 ottobre dalle 10:55 su Eurosport 1 e discovery+, per non perdersi i mitici settori in pavé della Foresta di Arenberg e del Carrefour de L’Arbre.

Con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini, l’ultima spettacolare settimana di corse italiane presenta

Lunedì 4 ottobre la Coppa Bernocchi alle 15:05 su Eurosport 1 e discovery+

Mercoledì 6 ottobre la Milano-Torino alle 15:20 su Eurosport 1 e discovery+

Giovedì 7 ottobre il Gran Piemonte alle 15:20 su Eurosport 1 e discovery+

Sabato 9 ottobre il Giro di Lombardia in diretta integrale alle 10:10 dalla partenza sul Lago di Como, passando per la Madonna del Ghisallo, fino all’arrivo scenografico di Bergamo Alta.

Un traguardo malinconico, mentre cadono le foglie e tramonta il sole su una splendida stagione vissuta su Eurosport, che nel 2021 ha trasmesso 2500 ore di ciclismo in 300 giorni di gare LIVE nel corso del 2021, comprese tutte le tappe del Giro d’Italia, del Tour de France in diretta integrale - la cui edizione 2022 sarà presentata giovedì 14 ottobre LIVE alle 11:30 - e della Vuelta di Spagna in esclusiva. Gli altri appuntamenti di ciclismo a ottobre sono con la Binche-Chimay-Binche, martedì 5 ottobre alle 15:00, e la storica Paris-Tours di domenica 10 ottobre alle 15:20 su Eurosport 1 e discovery+.

