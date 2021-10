In Francia lo stupore non è stato poco, sono arrivate anche accuse del tutto inattese. Sonny Colbrelli domenica si è portato a casa un meraviglioso successo alla Parigi-Roubaix, entrando nella storia del ciclismo italiano ed anche internazionale, visto lo scenario unico con il quale è andato a trionfare nel Velodromo.

A smentire le polemiche è intervenuto il più forte ciclista di sempre, il Cannibale Eddy Merckx: "La Roubaix è una corsa unica e Sonny Colbrelli è stato superbo: un campione che ha piegato altri campioni. Una sorpresa? No, in questa stagione ha dimostrato spesso di poter stare al passo dei migliori. Solo chi segue il ciclismo in modo distratto può meravigliarsi del suo successo" le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

"Colbrelli ha corso con intelligenza, sempre nelle prime posizioni, ora tutti sanno che può diventare un cliente pericoloso per le classiche monumento. I suoi avversari? Van der Poel deve dosarsi meglio e lo stesso discorso vale per Van Aert. Un applauso lo merita Gianni Moscon che senza la foratura avrebbe vinto".

