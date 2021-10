L’ultima volta finì con l’ennesimo e monumentale colpo di coda di un principe vallone. In pochi si aspettavano Philippe Gilbert re del Nord alla soglia dei 37 anni, mentre nessuno sapeva che per rivedere lo spettacolo del pavè più sacro del mondo si sarebbe dovuto aspettare un’eternità lunga 903 giorni. Un virus maledetto ha privato il mondo - per la prima volta dal 1942- della Regina delle Classiche, che per non soccombere di nuovo ha trovato stanza nella prima domenica di ottobre. Nuova stagione, fascino immutato: bentornata, Parigi-Roubaix.

"Una volata principesca": Gilbert batte Politt, è lui l'ultimo campione

La Pasqua in autunno per la Resurrezione della corsa più dura e temuta dell’intero calendario. La Roubaix si osserva, si studia, si analizza. Ma non si è mai pronti abbastanza. È odi et amo, seduzione e tradimento, passione e tempesta. Chi arriva al Velodromo davanti a tutti non è solamente il più forte, ma anche il più scaltro e soprattutto il più fortunato. Ogni pietra è una trappola, stritola muscoli e percuoti biciclette. La Roubaix è una corsa in bianco e nero, per quel suo fascino arcaico e i colori con cui dipinge i suoi eroi a seconda delle condizioni meteo: chiari di polvere col sole, scuri di fango se piove, In ogni caso, delle maschere.

Johan Museeuw a terra alla Roubaix 1998: il belga si infortunò gravemente al ginocchio ma riuscì a vincere la corsa altre due volte in futuro Credit Foto Eurosport

La Roubaix è un museo e come tale va preservato. Da oltre 40 anni, le opere sparse sul suo percorso vengono restaurate dallo straordinario lavoro degli Amis de la Paris-Roubaix. L’associazione si occupa della pulizia del fondo stradale e dei suoi dintorni, ma soprattutto della salvaguardia e del ripristino delle sacre pietre del ciclismo, che senza il loro intervento verrebbero spazzate via dalle intemperie e dallo scorrere inesorabile del tempo. Un lavoro decisivo per permettere alla corsa di mantenere intatto il suo elemento per eccellenza e rinnovarsi negli anni senza cambiare di una virgola.

La foresta di Arenberg è il cuore della corsa e Trouée sarà il dodicesimo , attentando alla solidità delle ruote dei corridori a quasi 100 km dal traguardo. Un salto nel vuoto dove van Aert e soci si getteranno a capofitto, perché mai come a quel minaccioso imbocco è fondamentale transitare nelle prime posizioni. Il sollievo dato dalla fine del tunnel sarà intenso ma effimero, a pensare a quante pietre mancheranno fino al Velodromo. La Roubaix è attesa frenetica, nervosa.è il cuore della corsa e simbolo dell’Inferno del Nord e c’è chi dice che ogni pensiero di gloria sia totalmente immotivato prima di aver passato indenni quel corridoio di 2,4 km dall’atmosfera dantesca. Quest’anno, lasarà dei trenta settori di pavè in programma , attentando alla solidità delle ruote dei corridori a quasi 100 km dal traguardo. Un salto nel vuoto dove van Aert e soci si getteranno a capofitto, perché mai come a quel minaccioso imbocco è fondamentale transitare nelle prime posizioni. Il sollievo dato dalla fine del tunnel sarà intenso ma effimero, a pensare a quante pietre mancheranno fino al Velodromo.

Parigi-Roubaix 2018 - il passaggio ad Arenberg Credit Foto Getty Images

La Roubaix è gara da specialisti come nessun’altra, ma può essere terra di conquiste inaspettate. Vi ricordate Mat Hayman? Re dell’Inferno davanti a Sua Maestà Tom Boonen, che già pregustava il pokerissimo, a 38 anni e al tramonto di una carriera di onesto gregariato. Chiamatelo carneade, chiamatelo sorpresa. Eppure quel giorno la Regina delle Classiche ricambiò una vita di corteggiamento silenzioso da parte dell’australiano, ad oggi il corridore con più partecipazioni (17) insieme al francese Frederic Guesdon (re nel 1997) e allo statunitense George Hincapie (l’unico del terzetto a non sollevare mai il trofeo di pietra).

L'albo d'oro recente della Roubaix

2019 Philippe GILBERT 2018 Peter SAGAN 2017 Greg VAN AVERMAET 2016 Mathew HAYMAN 2015 John DEGENKOLB 2014 Niki TERPSTRA 2013 Fabian CANCELLARA 2012 Tom BOONEN

John Degenkolb, Niki Terpstra, Greg van Avermaet, Peter Sagan e proprio Gilbert. Chi alle ultime recite, chi nella fase calante della carriera, chi ci crede ancora. Una cosa balza all’occhio: lo stop forzato di due anni e mezzo sembra aver scavato un fosso tra chi ambiva ad essere padrone della corsa prima e chi si prepara ad esserlo da domenica in poi. Ma occhio. Come scritto in precedenza, sarebbe delittuoso condannare vecchi lupi di mare e ricamare su imprese della nouvelle vague prima del dovuto. E allora nessun pronostico e godiamoci lo spettacolo. La Roubaix della rinascita, ma anche del ricambio generazionale. Sono appena cinque i corridori al via della Reine numero 118 in grado di vincere la corsa in passato, In rigoroso ordine cronologico:e proprioChi alle ultime recite, chi nella fase calante della carriera, chi ci crede ancora. Una cosa balza all’occhio: lo stop forzato di due anni e mezzo sembra aver scavato un fosso tra chi ambiva ad essere padrone della corsa prima e chi si prepara ad esserlo da domenica in poi. Ma occhio. Come scritto in precedenza, sarebbe delittuoso condannare vecchi lupi di mare e ricamare su imprese dellaprima del dovuto. E allora nessun pronostico e godiamoci lo spettacolo.

