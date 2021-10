Parigi-Roubaix al debutto era stato il belga Germain Derycke, campione nel 1953. Questo è solo uno dei dati utili a descrivere ciò che ha combinato Sonny Colbrelli alla sua prima recita nell'Inferno del Nord. Un'apoteosi difficile da immaginare, pur ammirando per una stagione intera 22 anni a queste latitudini, diventando il nostro decimo portacolori a mettere in bacheca la Reine. L'ultimo corridore in grado di vincere laal debutto era stato il belga Germain Derycke, campione nel 1953. Questo è solo uno dei dati utili a descrivere ciò che ha combinatoalla sua prima recita nell'Inferno del Nord. Un'apoteosi difficile da immaginare, pur ammirando per una stagione intera i progressi del corridore bresciano . Padrone di fango e pietre come fosse il terreno di caccia di una vita, quasi imbarazzante per la facilità - almeno apparente - con cui ha gestito la gara e chiuso i conti al Velodromo. Il Cobra entra nella storia e spezza un digiuno che per l'Italia durava daa queste latitudini, diventando

I dieci

In principio fu Maurice-François Garin, colui che vinse anche il primo Tour de France. Nato in Valle d'Aosta ed emigrato in Francia, fece in tempo a imporsi addirittura in due Roubaix consecutive (1897-1898) prima di cambiare nazionalità. Dopo quasi 40 anni arrivò il secondo uomo: Jules Rossi. Anche lui trasferitosi Oltralpe (ma senza rinunciare alla cittadinanza d'origine), fu campione nel 1937 e per diversi anni considerato il primo italiano a imporsi in questa corsa. Dopo la guerra, ecco comparire un nome piuttosto noto nell'albo d'oro. Coppi. Due volte di fila nella lista dei vincitori: la prima con Serse (nel 1949, con un discusso successo ex aequo col francese Mahé), la seconda con l'immenso Fausto, invincibile nel 1950. Grande Italia in quegli anni e insieme al tris di Magni al Fiandre arrivò il terzo successo di fila anche alla Roubaix. Il merito fu di Antonio Bevilacqua, che beffò Bobet e soci per alzare le braccia in solitaria. Nel 1966 eravamo ancora all'inizio dell'epopea di Felice Gimondi, che dopo il debutto vittorioso al Tour dell'anno prima, si prese anche la Roubaix con una prova di forza impressionante. Quell'anno vincerà anche il Lombardia. Il settimo eroe è colui che più di tutti, tra i nostri, ha legato il suo nome alla Reine: Francesco Moser. Lo Sceriffo domò l'Inferno per tre anni di fila (1978-1979-1980), il secondo a riuscirci dopo il pioniere Lapize. Ci avviciniamo ai giorni nostri, per ricordare lo straordinario feeling con queste pietre del indimenticato Franco Ballerini. Campione nel 1995 e nel 1998, cancellando la grande delusione del 1993. Chiudiamo con Andrea Tafi, freccia tricolore nel 1999 e ultimo nostro re fino a domenica.

Il confronto con le altre Monumento straniere

Dieci uomini (per 14 successi totali), dal bianco e nero di Garin e Rossi al full HD di Colbrelli. Una doppia cifra che se guardiamo agli albi d'oro delle altre Monumento straniere non abbiamo ancora raggiunto. Al Giro delle Fiandre ci andiamo vicino: Alberto Bettiol, nel 2019, è stato il nono italiano ad esultare alla Ronde (11 vittorie complessive). Siamo più indietro, invece, alla Liegi-Bastogne-Liegi. Dopo il successo di Colbrelli, la Doyenne diventa la corsa che non vinciamo da più tempo tra le Monumento: l'ultimo fu Danilo Di Luca nel 2007, settimo azzurro a vincere la corsa simbolo delle Ardenne (dove i successi italiani però sono ben 12 grazie ai plurivincitori Argentin, Bartoli e Bettini).

