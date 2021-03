Niente Parigi-Roubaix. Almeno non l'11 aprile, giorno in cui era segnata in calendario. La notizia del rinvio non è ancora ufficiale, ma l'indiscrezione arriva dal quotidiano francese Le Parisien. Nulla di così sorprendente, in realtà. Le voci si rincorrono da giorni e le dichiarazioni del governo locale delle ultime ore non lasciavano presagire un regolare svolgimento della Regine delle Classiche, giudicata incompatibile con le norme di sicurezza in un'area sottoposta a regime di lockdown. In attesa di una presa di posizione definitiva della prefettura (attesa nelle prossime ore), si parla già di una ricollocazione della corsa in autunno (il 24 o il 31 ottobre?), quando si spera l'emergenza sanitaria possa essere sotto controllo.

Ricordiamo che nel 2020 rivoluzionato dal Covid, tutte le maggiori corse del panorama ciclistico internazionale erano riuscite a trovare il loro spazio in calendario. Tutte tranne la Roubaix, che avrebbe dovuto tenersi il 25 ottobre per poi essere cancellata un paio di settimane prima del via a causa dell'aggravarsi della situazione coronavirus. L'ultimo vincitore resta sempre Philippe Gilbert, campione nel Velodromo nel 2019 per la sua quarta Monumento diversa.

Parigi - Roubaix Tutto pronto per la Parigi-Roubaix donne: la 1a edizione di sempre 21 ORE FA

Fabian Cancellara racconta la vittoria della Parigi-Roubaix 2016: "Quel successo mi cambiò la vita"

Parigi - Roubaix 4 vittorie in carriera, una alla Parigi-Roubaix: l'exploit di Hayman 21 ORE FA