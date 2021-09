Da Troisvilles-Inchy agli ultimi 300 metri di Roubaix. Dalla magica foresta di Arenberg fino alla botte del Carrefour de l’Arbre. Da Mons-en-Pévèle a Camphin-en-Pévèle. Domenica 3 ottobre scatterà l'edizione numero 118 della Parigi-Roubaix: una gara che aspettiamo da oltre due anni. Non solo la Classica per eccellenza, ma una delle prove più massacranti del calendario. Dove i ciclisti diventano immortali e i tratti in pavé fanno passare solo i più forti. Trenta settori per un totale di 55km: che vinca il migliore.

30 - Troisvilles - Inchy

Si trova al chilometro: 96.3

Lunghezza: 2.2 km

Difficoltà: ****

29 - Viesly - Quiévy

Si trova al chilometro: 102.8

Lunghezza: 1.8 km

Difficoltà: ***

28 - Quiévy à Saint-Python

Si trova al chilometro: 105.4

Lunghezza: 3.7 km

Difficoltà: ****

Descrizione: È il terzo tratto in pavé e il più lungo di giornata insieme a quello che va Hornaing a Wandignies. Quasi 4 chilometri che saranno un primo test per tutti i favoriti. Una sorta di benvenuto all'inferno del nord.

27 - Saint-Python

Si trova al chilometro: 110.1

Lunghezza: 1.5 km

Difficoltà: **

26 - Haussy à Saint-Martin

Si trova al chilometro: 116.6

Lunghezza: 0.8 km

Difficoltà: **

25 - Vertain à Sain-Martin-sur-Ecaillon

Si trova al chilometro: 120.9

Lunghezza: 2.3 km

Difficoltà: ****

Descrizione: Quattro stellette al tratto di Vertain perché, rispetto alle ultime due edizioni, verrà scalato invece che percorso in discesa. Una sorta di muro del Fiandre che, nonostante pendenze più morbide, metterà a dura prova le gambe degli atleti.

24 - Capelle à Ruesnes

Si trova al chilometro: 127.3

Lunghezza: 1.7 km

Difficoltà: ***

23 - Artes à Quérénaing

Si trova al chilometro: 136.3

Lunghezza: 1.3 km

Difficoltà: **

22 - Quérénaing - Maing

Si trova al chilometro: 138.1

Lunghezza: 2.5 km

Difficoltà: ***

21 - Maing - Monchaux-sur-Écaillon

Si trova al chilometro: 141.2

Lunghezza: 1.6 km

Difficoltà: ***

20 - Haveluy - Wallers

Si trova al chilometro: 154.2

Lunghezza: 2.5 km

Difficoltà: ****

19 - Trouée d’Arenberg

Si trova al chilometro: 162.4

Lunghezza: 2.3 km

Difficoltà: *****

Descrizione: L'icona della Roubaix. Nonostante sia distante dall'arrivo (poco meno di 100km), la Foresta di Arenberg è il settore-simbolo della gara. Tutti vogliono attraversarlo davanti. Lungo quasi 2500 metri, è stato il teatro di tanti momenti storici. Uno fra tutti, la terrificante caduta del Leone delle Fiandre: Johan Museeuw. "Siamo entrati nel bosco di Arenberg a cinquanta chilometri orari e c'era m***a dappertutto, tanto che i sassi non si vedevano nascosti com'erano dal fango, poi sono scivolato per terra. Mi sono rimesso in piedi eccitato di adrenalina, non sentivo dolore, non provavo niente, ma guardando il mio ginocchio, la rotula era completamente aperta".

18 - Wallers - Hélesmes

Si trova al chilometro: 168.4

Lunghezza: 1.6 km

Difficoltà: ***

17 - Hornaing - Wandignies

Si trova al chilometro: 175.2

Lunghezza: 3.7 km

Difficoltà: ****

16 - Warlaing - Brillon

Si trova al chilometro: 182.7

Lunghezza: 2.4 km

Difficoltà: ***

15 - Tilloy - Sars-et-Rosières

Si trova al chilometro: 186.2

Lunghezza: 2.4 km

Difficoltà: ****

14 - Beuvry-la-Forêt - Orchies

Si trova al chilometro: 192.5

Lunghezza: 1.4 km

Difficoltà: ***

13 - Orchies

Si trova al chilometro: 197.5

Lunghezza: 1.7 km

Difficoltà: ***

12 - Auchy à Bersée

Si trova al chilometro: 203.6

Lunghezza: 2.7 km

Difficoltà: ****

Descrizione: Il tratto di Auchy à Bersée è la bocca dell'inferno prima di arrivare sul Mons-en-Pévèle. Con oltre 2500 metri di agonia, il settore numero 12 apre le danze alla battaglia. È il tratto ideale - posizionato a poco meno di 50km dall'arrivo - per fare la prima selezione. L'antipasto che anticipa il main course.

11 - Mons-en-Pévèle

Si trova al chilometro: 209.1

Lunghezza: 3 km

Difficoltà: *****

Descrizione: Uno dei tratti più devastanti di sempre. Il Mons-en-Pévèle, con i suoi 3km di cobbles, è sicuramente il punto ideale per un primo attacco - posizionato a meno di 50km dall'arrivo e dopo 19 tratti di pavé. Dotato di una sede stradale particolarmente stretta, questo settore include anche un dislivello di 16 metri e 2 curve ad angolo retto.

10 - Mérignies - Avelin

Si trova al chilometro: 215.1

Lunghezza: 0.7 km

Difficoltà: **

9 - Pont-Thibaut - Ennevelin

Si trova al chilometro: 218.5

Lunghezza: 1.4 km

Difficoltà: ***

8/A - Templeuve - L’Épinette

Si trova al chilometro: 223.9

Lunghezza: 0.2 km

Difficoltà: *

8/B - Templeuve - Moulin-de-Vertain

Si trova al chilometro: 224.4

Lunghezza: 0.5 km

Difficoltà: **

7 - Cysoing - Bourghelles

Si trova al chilometro: 230.8

Lunghezza: 1.3 km

Difficoltà: ***

6 - Bourghelles - Wannehain

Si trova al chilometro: 233.3

Lunghezza: 1.1 km

Difficoltà: ***

5 - Camphin-en-Pévèle

Si trova al chilometro: 237.8

Lunghezza: 1.8 km

Difficoltà: ****

Descrizione: Come l'Auchy à Bersée per il Mons-en-Pévèle, Camphin-en-Pévèle apre le porte al Carrefour de l’Arbre. Quasi 2km ricolmi di tensione ad aspettative.

4 - Carrefour de l’Arbre

Si trova al chilometro: 240.5

Lunghezza: 2.1 km

Difficoltà: *****

Descrizione: Il terzo tratto da 5 stelle. Il Carrefour de l'Arbre, o Pavé di Luchin, è l'ultimo punto in cui si può fare la differenza. Dopo una prima parte che presenta una serie di curve molto pericolose e lunghi tratti di pavé irregolare, in cui va aggredito, verso la fine diventa via via più "facile" ed uniforme.

3 - Gruson

Si trova al chilometro: 242.8

Lunghezza: 1.1 km

Difficoltà: **

2 - Willems - Hem

Si trova al chilometro: 249.5

Lunghezza: 1.4 km

Difficoltà: ***

1 - Roubaix

Si trova al chilometro: 256.3

Lunghezza: 0.3 km

Difficoltà: *

Descrizione: La passerella che certifica la vittoria o l'arrivo in volata.

