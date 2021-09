È la Classica per eccellenza, la prova più massacrante del calendario, quella che ti fa entrare dritto nella storia e nella leggenda dello sport: è la Parigi-Roubaix. L’edizione 2021 è in programma per questa domenica 3 ottobre - i chilometri saranno 257.7, con partenza da Compiegne (ore 11.00 circa) ed arrivo all’interno dello storico velodromo di Roubaix (ore 17.00 circa). Immutati i chilometri in pavé, 55, divisi in trenta settori. L’edizione 2021 è in programma per questa domenica 3 ottobre - appena una settimana dopo il Mondiale - e arriva come una benedizione per i tanti tifosi sparsi nel mondo. Dopo l'annullamento dell'edizione 2020 e il rinvio dell'edizione 2021 (da aprile ad ottobre), la Regina delle Classiche tornerà ad infiammare la gente. Il percorso classico rimane sostanzialmente immutato nei suoi momenti chiave:, con partenza da Compiegne (ore 11.00 circa) ed arrivo all’interno dello storico velodromo di Roubaix (ore 17.00 circa).

Parigi-Roubaix, una sola novità

Parigi - Roubaix Come Hayman ha vinto la Roubaix grazie a Zwift dopo l'infortunio 14/06/2021 A 11:19

Una novità al settore 24, quello di Hameau du Buat, segnalato con quattro stellette perché per la prima volta i corridori saranno chiamati ad affrontare una breve salita. Confermati, per il resto, i tratti più celebri della corsa, a partire dalla foresta di Arenberg, settore con un coefficiente a cinque stelle di difficoltà che rappresenta lo spartiacque per la fase decisiva della gara. Altro momento molto atteso sarà il Mons en Pavele, tre km di lunghezza (ancora cinque stelle) posto dopo 200 km, infine il Carrefour de l’Arbre, che a meno di venti chilometri alla conclusione si è più volte rivelato decisivo per effettuare la selezione di quei corridori che andranno poi a contendersi la vittoria nel velodromo di Roubaix.

Parigi-Roubaix, l'albo d'oro (ultimi 10 anni)

ANNO VINCITORE 2010 Fabian Cancellara 2011 Johan Vansummeren 2012 Tom Boonen 2013 Fabian Cancellara 2014 Niki Terpstra 2015 John Degenkolb 2016 Mathew Hayman 2017 Greg Van Avermaet 2018 Peter Sagan 2019 Philippe Gilbert

Parigi-Roubaix, i 30 settori in pavé

30 Troisvilles

29 Briastre - Viesly

28 Viesly - Quiévy

27 Quiévy - Saint-Python

26 Saint-Python

25 Vertain - Sain-Martin-sur-Ecaillon

24 Hameau du Buat

23 Verchain-Maugré - Quérénaing

22 Quérénaing - Maing

21 Maing - Monchaux-sur-Écaillon

20 Haveluy - Wallers

19 Trouée d’Arenberg

18 Wallers - Hélesmes

17 Hornaing - Wandignies

16 Warlaing - Brillon

15 Tilloy - Sars-et-Rosières

14 Beuvry-la-Forêt - Orchies

13 Orchies

12 Auchy-lez-Orchies - Bersée

11 Mons-en-Pévèle

10 Mérignies - Avelin

9 Pont-Thibaut - Ennevelin

8 Templeuve (L’Épinette)

8 Templeuve (Moulin-de-Vertain)

7 Cysoing - Bourghelles

6 Bourghelles - Wannehain

5 Camphin-en-Pévèle

4 Carrefour de l’Arbre

3 Gruson

2 Willems - Hem

1 Roubaix (Espace Crupelandt)

Parigi Roubaix, dove vederla in tv

La Parigi-Roubaix, in programma domenica 3 ottobre, sarà in diretta integrale su Eurosport, Eurosport Player e Discovery+ con collegamento dalle 10:55. Sarà possibile seguire l'evento anche sulla Rai.

"Che bottaaaaa" Magrini impazzisce allo scatto di Alaphilippe

Parigi - Roubaix Ufficiale, Roubaix posticipata: si correrà il 3 ottobre 01/04/2021 A 14:29