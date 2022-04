Ciclismo

Ciclismo, Parigi-Roubaix 2022 - 30a vittoria in carriera e pianto liberatorio per Elisa Longo Borghini

PARIGI-ROUBAIX - Elisa Longo Borghini ha giganteggiato alla Parigi-Roubaix, attaccando in solitaria lungo un tratto di pavé quando mancavano 34 chilometri al traguardo e facendo il vuoto, giungendo in solitaria al Velodromo e mettendo la propria firma su questa Classica Monumento giunta alla sua seconda edizione per quanto riguarda le donne.

00:02:18, 34 minuti fa