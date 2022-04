Ciclismo

Ciclismo, Parigi-Roubaix 2022 - Bastianelli e Cavali favolose, Longo Borghini splendente: gli highlights in 3'

PARIGI-ROUBAIX - Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato, in particolare per noi italiani: nell’Inferno del Nord, una favolosa Elisa Longo Borghini si è aggiudicata la Parigi-Roubaix 2022 femminile, chiudendo in 3:10’55” davanti alla belga Lotte Kopecky, seconda. Straordinario successo per l’azzurra della Trek-Segafredo, al termine di una gara mozzafiato come da previsione.

00:03:16, 19 minuti fa