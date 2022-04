Ciclismo

Ciclismo, Parigi-Roubaix 2022 – Elisa Longo Borghini, che sogno! Il velodromo di Roubaix è tutto azzurro. Che vittoria

PARIGI-ROUBAIX - Prova da lacrime per Longo Borghini, che a 30km dalla fine ha deciso di attaccare e da lì nessuno l’ha più ripresa! 3 ore 10 minuti e 55 secondi di pura emozione! Si tratta della trentesima vittoria in carriera per Longo Borghini, a trent’anni l’azzurra conferma ancora una volta di essere una delle migliori interpreti di questo sport al mondo.

00:01:36, un' ora fa