Ciclismo, Parigi-Roubaix 2022 - Elisa Longo Borghini: "Squadra straordinaria, un pezzo della vittoria è per Balsamo"

PARIGI-ROUBAIX - Elisa Longo Borghini ha commentato la sua prestazione a caldo dopo la gara: "Devo ringraziare la mia famiglia e il mio fidanzato Jacopo (Mosca, n.d.r.), ma soprattutto la Trek Segafredo: avevo detto che non dovevano portarmi perché in questo inizio di stagione non avevo ottenuto bei risultati e invece loro hanno insistito, mi hanno dato fiducia, hanno detto che ce l’avrei fatta".

00:02:42, 2 ore fa