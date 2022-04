La Parigi-Roubaix femminile, alla sua seconda edizione di sempre, è stata vinta da Elisa Longo Borghini, "testarda" (parole sue) piemontese della Trek-Segafredo. La classe 1991 ex Wiggle, già l’anno scorso era andata ad un passo dal successo, Alcune volte, le parole non servono. Basta un’immagine, un video, un frame, di quelli che ci hanno accompagnato durante tutto il pomeriggio di sabato 16 aprile., "testarda" (parole sue) piemontese della Trek-Segafredo. La classe 1991 ex Wiggle, già l’anno scorso era andata ad un passo dal successo, piazzandosi al terzo posto dietro a Marianne Vos e alla compagna di squadra Lizzie Deignan, ma quest’anno ha fatto di più. Ha fatto di meglio. Ha fatto accadere quello che nel ciclismo femminile italiano sembrava utopia: esultare a braccia alzate, in solitaria, nel velodromo (forse) più famoso e iconico di tutti i tempi.

Nessun pianeta si è allineato per trasportarla al successo. Il suo trionfo è stato lo zenith di un momento magico: quello del movimento femminile italiano, che da qualche stagione ormai è la stella polare nel mondo delle due ruote senza motore. Elisa a Roubaix è stata solamente l'ultima vittoria pesante per queste ragazze. Tra il campionato del mondo e le tante volate di Elisa Balsamo, i Mondiali in pista proprio a Roubaix un anno fa, Marta Cavalli all'Amstel Gold Race e le Chiara Consonni nelle Fiandre, occorre far notare che da tempo queste autentiche forze della natura stanno facendo letteralmente quello che vogliono, dimostrando grande abilità sulla bici e un forte desiderio di emergere.

Continuità nel percorso

Giorgia Bronzini, Marta Bastianelli, Tatiana Guderzo (mondiale in linea, Giro delle Fiandre) e della stessa Longo Borghini (Giro delle Fiandre e Strade Bianche) sembravano delle perle isolate, oggi la parola d’ordine è continuità. L’Italia femminile è competitiva ovunque, con più atlete. La veterana della Trek ha monopolizzato gli ultimi 34km del suo "un sogno realizzabile" (e qua torniamo al discorso sulle capacità e sulla voglia di emergere) con grande sapienza, ma poco dietro di lei (quinta) si è piazzata un’altra ragazza nostrana: Marta Cavalli. Se fino a poco tempo fa i successi di(mondiale in linea, Giro delle Fiandre) e della stessa(Giro delle Fiandre e Strade Bianche) sembravano delle perle isolate,L’Italia femminile è competitiva ovunque, con più atlete. La veterana della Trek ha monopolizzato gli ultimi 34km del suo "un sogno realizzabile" (e qua torniamo al discorso sulle capacità e sulla voglia di emergere) con grande sapienza, ma poco dietro di lei (quinta) si è piazzata un’altra ragazza nostrana:

L’istantanea della nativa di Verbania e residente ad Ornavasso, mentre stende la schiena per urlare davanti ai fotografi tutta la sua gioia, è stata solo l’ennesima tappa (giusto per rimanere in tema) di crescita delle due ruote rosa, che partendo dal basso hanno spostato tutti i pregiudizi, tutto ciò che intralciava la loro strada, e adesso godono di un posto al sole particolarmente privilegiato. Sinceramente, dopo questi ultimi 6-7 mesi a tutta (come si suol dire), è difficile chiedere ancora qualcosa in più, ma non saremo di certo noi a domandare, bensì loro a stupire. Continuate così ragazze: il mondo è nelle vostre mani.

