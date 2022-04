ASO ha assegnato le stellette di difficoltà dei 30 settori che caratterizzeranno la 119esima edizione della Regina delle Classiche (3 i settori a cui è stata assegnata la difficoltà massima. Quelli, neanche a dirlo, della Foresta di Arenberg (19, piazzato al km 161,9), di Mons-en-Pévèle (11, al km 208,6) e quello del Carrefour de l’Arbre (4, al km 240) che sarà anche quello decisivo. Dopo la ricognizione degli organizzatori e gli ultimi lavoro di restauro di alcuni settori di pavé,ha assegnato leche caratterizzeranno la 119esima edizione della Regina delle Classiche ( qui il percorso ). Il tutto valutato in base alla lunghezza dei settori in pavé, la loro posizione lungo il percorso, la condizione e l'irregolarità delle pietre. Sono. Quelli, neanche a dirlo, della(19, piazzato al km 161,9), di(11, al km 208,6) e quello del(4, al km 240) che sarà anche quello decisivo.

Avranno 4 stelle invece i settori di Quiévy, Haveluy (prima della Foresta di Arenberg), Hornaing, Tilloy, Auchy-lez-Orchies e Camphin-en-Pévèle. Previsioni del tempo ancora molto incerte, ma se dovesse piovere come l'anno scorso, quando vinse Colbrelli , allora lì sì che sarebbe bagarre ed anche i settori da tre stelle diventerebbero letteralmente l'Inferno.

30) da Troisvilles a Inchy

Si trova al km: 96.3;

Lunghezza: 2,2 km;

Difficoltà: ***;

Descirizione: si parte con un rettilineo di 1.550 metri che inizia da Troisvilles, dalla Rue Jean Stablinski, e attraversa il territorio di Inchy. Dopo questo primo tratto di ciottoli abbastanza regolari, il settore prosegue ancora in linea retta, poi svolta a sinistra in una pericolosa curva a 90° che porta a Rue de Neuvilly per terminare con 625 metri in linea continua verso il centro del Paese per un totale di 2200 metri.

29) da Viesly a Quiévy

Si trova al km: 102,8;

Lunghezza: 1,8 km;

Difficoltà: ***;

Descrizione: da Viesly a Quiévy per 1800 metri non particolarmente impegnativi considerando che siamo solo agli inizi della corsa vera.

28) da Quiévy a Saint-Python

Si trova al km: 105,4;

Lunghezza: 3,7 km;

Difficoltà: ****;

Descrizione: ecco la prima modifica rispetto al percorso originale. Solitamente si attraversa in senso inverso, ovvero da Saint-Python a Quiévy, ma l'organizzazione ha deciso di prendere questa direzione perché da Saint-Python verranno poi affrontati due nuovi settori. In questo senso venne affrontato anche durante la 4a tappa del Tour de France 2015: in quell'occasione Tony Martin la spuntò davanti a Degenkolb, Sagan, Van Avermaet e Boasson Hagen. Tutti ottimi sulle pietre. Grazie a quel successo, inoltre, Tony Martin andò ad indossare la maglia gialla di leader del Tour. È anche il settore più lungo al pari di quello da Hornaing a Wandignies.

27) Saint-Python

Si trova al km: 110,1 ;

Lunghezza: 1,5 km;

Difficoltà: **;

Descrizione: stesso discorso rispetto al settore precedente. Solitamente viene preso in senso inverso, ma quest'anno ha come obiettivo quello di portare i corridori verso Vertain.

26) da Vertain a Sain-Martin-sur-Écaillon

Si trova al km: 117,9;

Lunghezza: 2,3 km;

Difficoltà: ***;

Descrizione: in pratica è un muro considerate le pendenze di questa Parigi-Roubaix. Verrà scalato e non percorso in discesa, ma ha pendenze piuttosto morbide.

25) Haussy

Si trova al km: 123,7;

Lunghezza: 0,8 km;

Difficoltà: **;

Descrizione: uno dei settori fondamentalmente più semplici anche perché è molto corto.

24) da Saulzoir a Verchain-Maugré

Si trova al km: 130,6;

Lunghezza: 1,2 km;

Difficoltà: **;

Descrizione: settore che non viene battuto ad ogni Parigi-Roubaix. In quella famosa tappa del Tour 2015, venne percorso in senso contrario. Anche questo non presenta, in realtà, grosse difficoltà.

23) da Verchain-Maugré a Quérénaing

Si trova al km: 137,6;

Lunghezza: 1,6 km;

Difficoltà: ***;

Descrizione: settore che è rientrato a pieno regime nella Parigi-Roubaix dopo qualche anno di assenza. Non sarà un settore decisivo, ma si alza l'asticella della difficoltà.

22) da Quérénaing a Maing

Si trova al km: 137,6;

Lunghezza: 2,5 km;

Difficoltà: ***;

Descrizione: è uno dei settori più lunghi e anche su questo si alza l'asticella di difficoltà.

21) da Maing a Monchaux-sur-Écaillon

Si trova al km: 140,7;

Lunghezza: 1,6 km;

Difficoltà: ***;

Descrizione: si torna nel percorso abituale della Roubaix e ci avviciniamo inesorabilmente a quello del Trouée d’Arenberg.

20) da Haveluy a Wallers

Si trova al km: 153,7;

Lunghezza: 2,5 km;

Difficoltà: ****;

Descrizione: 2500 metri molto impegnativi che preparano il “terreno” in vista del Trouée d’Arenberg. Qualcuno potrebbe anche cercare un attacco qui per anticipare su uno dei settori più impegnativi di giornata. Nel 2005 fu proprio questo il settore più ostico visto che non si poté passare da Arenberg visto il crollo di alcune gallerie delle vecchie miniere.

19) Trouée d’Arenberg

Si trova al km: 161,9;

Lunghezza: 2,3 km;

Difficoltà: *****;

Descrizione: l'icona di tutte le Roubaix. Nonostante sia distante dall'arrivo 93 km, la Foresta di Arenberg è il settore-simbolo di questa Classica. Tutti vogliono attraversarlo davanti per non perdere terreno, il che sarebbe letale. Lungo 2300 metri, è stato il teatro di tanti momenti storici. Uno fra tutti, la terrificante caduta di Johan Museeuw nel 1998. Il belga arrivava dalla vittoria al Giro delle Fiandre e sognava la doppietta con la Roubaix. Si ritirò a causa della frattura della rotula. Un infortunio che lo tenne fuori dalle competizioni per molto tempo e i medici rifletterono anche sulla possibile amputazione dell'arto a causa di un'infezione sorta dopo la frattura.

18) da Wallers a Hélesmes

Si trova al km: 167,9;

Lunghezza: 1,6 km;

Difficoltà: ***;

Descrizione: a volte affrontato anche al "contrario" come punto di partenza verso la foresta di Arenberg. Venne usato anche durante la quinta tappa del Tour de France 2014 resa memorabile per il numero di Vincenzo Nibali che guadagnò su tutti gli uomini in classifica (Contador compreso, mentre Froome addirittura si ritirò quel giorno). La tappa fu vinta da un Lars Boom in stato di grazia (davanti a Fuglsang e Nibali).

17) da Hornaing a Wandignies

Si trova al km: 174,7;

Lunghezza: 3,7 km;

Difficoltà: ****;

Descrizione: è il settore più lungo del pavé al pari di quello da Quiévy a Saint-Python, con ben 3700 metri di pietre. Anche questo fu percorso, al contrario, durante la 5a tappa del Tour de France 2014 (quella di Nibali). Nel 2020 è stato intitolato a John Degenkolb che vinse la Roubaix nel 2015. Oltre al ricordo del successo del corridore tedesco, Degenkolb l'anno prima si era impegnato economicamente per la preservazione della Parigi-Roubaix juniores per far sì che non sparisse dal calendario internazionale.

16) da Warlaing a Brillon

Si trova al km: 182,2;

Lunghezza: 2,4 km;

Difficoltà: ***;

Descrizione: settore di 2400 metri di media difficoltà. Anche questo percorso, al contrario, durante la 5a tappa del Tour de France 2014 di Vincenzo Nibali.

15) da Tilloy a Sars-et-Rosières

Si trova al km: 185,6;

Lunghezza: 2,4 km;

Difficoltà: ****;

Descrizione: altro settore da 2400 metri. Non di altissima difficoltà, ma qui le condizioni delle pietre non è ottimale. Anche questo fu attraversato durante il Tour de France 2014.

14) da Beuvry a Orchies

Si trova al km: 192;

Lunghezza: 1,4 km;

Difficoltà: ***;

Descrizione: altro passaggio in una foresta, qui a Beuvry. È un settore relativamente giovane perché fu utilizzato per la prima volta nel 2007 e 'costruito' appositamente per farci passare la Parigi-Roubaix. Utilizzato anche questo durante la 5a tappa del Tour 2014. È stato intitolato a Marc Madiot, oggi direttore sportivo, vincitore di due edizioni della Roubaix.

13) Orchies

Si trova al km: 197;

Lunghezza: 1,7 km;

Difficoltà: ***;

Descrizione: anche questo utilizzato durante il Tour de France 2014, ma portava i corridori verso Cappelle-en-Pévèle.

12) d'Auchy a Bersée

Si trova al km: 203.1;

Lunghezza: 2,7 km;

Difficoltà: ****;

Descrizione: il tratto di Auchy à Bersée è la bocca dell'Inferno prima di arrivare sul Mons-en-Pévèle. Con 2700 metri di agonia, questo settore potrà essere un trampolino di lancio per qualche attacco. Mancheranno 51,8 km all'arrivo e proprio qui potrebbe venir fuori la fuga giusta per provare a vincere.

11) Mons-en-Pévèle

Si trova al km: 208,6;

Lunghezza: 3 km;

Difficoltà: *****;

Descrizione: uno dei tratti più devastanti. Il Mons-en-Pévèle, con i suoi 3km, è sicuramente il punto ideale per un vero attacco. Forse partire da soli sarebbe troppo, ma se si ha la gamba giusta si può davvero fare la differenza. Dotato di una sede stradale particolarmente stretta, questo settore include anche un dislivello di 16 metri e 2 curve ad angolo retto.

10) da Mérignies a Avelin

Si trova al km: 214,6;

Lunghezza: 0,7 km;

Difficoltà: **;

Descrizione: dopo gli ostici settori di d'Auchy a Bersée e Mons-en-Pévèle, questo potrebbe sembrare una passeggiata. Solo due stellette di difficoltà, ma abbiamo comunque superato la soglia dei 200 km di gara.

9) da Pont-Thibaut a Ennevelin

Si trova al km: 218;

Lunghezza: 1,4 km;

Difficoltà: ***;

Descrizione: altro settore già utilizzato al Tour 2014. 1400 metri, ma non particolarmente ostico. Difficile fare la differenza.

8/A) Templeuve (L’Épinette)

Si trova al km: 223,4;

Lunghezza: 0,2 km;

Difficoltà: *;

Descrizione: forse il settore più “facile” della Roubaix che è suddiviso, in realtà, in due mini settori. È rientrato a far parte della Roubaix dal 2018 a seguito della ristrutturazione effettuata dall'associazione "Amici della Parigi-Roubaix".

8/B) Templeuve (Moulin-de-Vertain)

Si trova al km: 223,9;

Lunghezza: 0,5 km;

Difficoltà: **;

Descrizione: è la seconda parte del settore di L’Épinette. Solo 500 metri, peraltro in discesa, anche se le pietre restano in stato non ottimale.

7) da Cysoing a Bourghelles

Si trova al km: 230,3;

Lunghezza: 1,3 km;

Difficoltà: ***;

Descrizione: settore intitolato a Gilbert Duclos-Lassalle, già vincitore di due edizioni della Roubaix. È uno dei settori che cambia più spesso le stellette di difficoltà in base allo stato del suo pavé. Dopo gli ultimi lavori effettuati siamo però alle tre stellette, contro le quattro di qualche anno fa.

6) da Bourghelles a Wannehain

Si trova al km: 232,8;

Lunghezza: 1,1 km;

Difficoltà: ***;

Descrizione: 1100 metri non così tanto impegnativi, dipenderà anche delle condizioni meteorologiche. Avremo comunque superato la soglia dei 230 km.

5) Camphin-en-Pévèle

Si trova al km: 237,3;

Lunghezza: 1,8 km;

Difficoltà: ****;

Descrizione: 1800 metri che portano i corridori verso Carrefour de l’Arbre. Anche qui qualcuno potrà anticipare per vivere 'meglio' il settore più duro di giornata. E chissà che sia proprio questo punto a decidere la Roubaix.

4) Carrefour de l’Arbre

Si trova al km: 240;

Lunghezza: 2,1 km;

Difficoltà: *****;

Descrizione: il terzo tratto a 5 stelle. Il Carrefour de l'Arbre, o Pavé di Luchin, è l'ultimo punto in cui si può fare davvero la differenza. Dopo una prima parte che presenta una serie di curve molto pericolose e lunghi tratti di pavé irregolare, che va aggredito, diventa via via più "facile" verso la fine. Anche se la parola facile non dovrebbe essere utilizzata in questi 2100 metri.

3) Gruson

Si trova al km: 242,3;

Lunghezza: 1,1 km;

Difficoltà: **;

Descrizione: dopo il Carrefour de l'Arbe via dritti verso Gruson per l'ultimissima parte di questa Roubaix. Due stelle, ma resta un settore molto pericoloso in caso di pioggia viste le buche presenti in questi 1100 metri.

2) da Willems a Hem

Si trova al km: 249;

Lunghezza: 1,4 km;

Difficoltà: **;

Descrizione: settore con diversi tornanti che costringono i corridori ad attraversare diverse volte i ciottoli. Ci sono comunque due strisce d'asfalto ai bordi della strada, bloccate per evitare che i corridori ne approfittino. Blocchi posti dal 2018 anche perché era comunque pericoloso passare da quelle strisce che non venivano rifatte da molti anni e che alzava solo il rischio di forature. Questa dovrebbe essere l'ultima Roubaix con questo settore che verrà sostituito dalla prossima stagione.

1) Roubaix

Si trova al km: 255,8;

Lunghezza: 0,3 km;

Difficoltà: *;

Descrizione: è l'ultimo settore di giornata, una sorta di passerella vista la difficoltà. Passerella per chi entra in città in solitaria, per chi entra con un gruppetto ristretto diventa l'ultima asperità che comunque, a meno di problemi meccanici, non potrà fare la differenza.

