Parigi-Roubaix rappresentava il più annoso tabù in fatto di Classiche Monumento per il ciclismo italiano. Reine ha rinverdito antichi fasti, riportando un nostro portacolori ad esultare nel Velodromo 22 anni dopo Andrea Tafi (1999). Il corridore della Bahrain-Victorious, purtroppo, Filippo Ganna e questi sono i cinque motivi per cui l'alfiere della Ineos-Grenadiers può sognare in grande Fino a circa sei mesi fa, larappresentava il più annoso tabù in fatto di Classiche Monumento per il ciclismo italiano. La perla di Sonny Colbrelli nell'edizione ottobrina dellaha rinverdito antichi fasti, riportando un nostro portacolori ad esultare nel Velodromo 22 anni dopo Andrea Tafi (1999). Il corridore della Bahrain-Victorious, purtroppo, non potrà difendere il titolo per i noti problemi , ma c'è un corridore che guarda a questa corsa così mitica con ambizione e credenziali per ritagliarsi uno spazio da protagonista. Il suo nome èe questi sono i cinque motivi per cui l'alfiere della Ineos-Grenadiers può sognare in grande nella 119esima edizione della corsa francese

CHI VINCE LA PARIGI-ROUBAIX? Mathieu van der Poel Wout van Aert Filippo Ganna Florian Vermeersch Christophe Laporte Mads Pedersen Kasper Asgreen Dylan van Baarle Matej Mohoric Jan Tratnik Alexander Kristoff Anthony Turgis

Ad

Ganna è un treno a 54 km/h! Rivivi l'arrivo della cronometro

Parigi - Roubaix Quanto vale vincere la Roubaix? Il montepremi (non si diventa ricchi) 4 ORE FA

Capitano di una squadra forte

Ganna è l'uomo copertina, come di solito si fa con i capitani designati. Il verbanese parte senza ordini di scuderia e alla guida di una squadra forte, dove spiccano il veterano Luke Rowe, i rampanti Ben Turner e Il Team Ineos ha svelato il roster ufficiale per la Roubaix con il classico annuncio sui social e, come di solito si fa con i capitani designati. Il verbanese parte senza ordini di scuderia e, dove spiccano il veterano, i rampanti Magnus Sheffield , la certezza Dylan van Baarle e il ritrovato Michal Kwiatkowski . I piani B sono numerosi e più che validi, ma si parte tutti per Pippo.

Il precedente

il successo nella gara riservata agli under 23 nel 2016. Una gara che si addice alle sue caratteristiche da passistone, capace di sprigionare la potenza necessaria per non essere sbalzato di sella I trascorsi di Ganna alla Roubaix non sono certo esaltanti: fuori tempo massimo nel 2018, ritirato nel 2019. Ma ancora prima, il classe '96 ha dimostrato di saper domare queste pietre, come dimostra. Una gara che si addice alle sue caratteristiche da passistone, capace di sprigionare la potenza necessaria per non essere sbalzato di sella nei trenta, tremendi settori di pavè.

Filippo Ganna alla Parigi-Roubaix 2019 Credit Foto Imago

Nuovo status

Questo punto si collega a quello precedente. Se nelle edizioni "dei grandi", Ganna non ha mai lasciato traccia, va detto che questa è la prima partecipazione da quando ha raggiunto il suo attuale status di fuoriclasse della bicicletta mondiale. Più fiducia nei propri mezzi, più esperienza, più capacità di leadership, più abitudine ai riflettori. Sono passati solo tre anni dalla sua ultima Roubaix, ma in mezzo è cambiato il mondo e quanto seminato nella gara under 23 è pronto per essere raccolto.

Ganna, sei fantastico! La cronometro d'oro in 8 minuti

Allenamento specifico

Se quasi tutti i suoi compagni sono da tempo al Nord e hanno partecipato a diverse gare tra Fiandre e Ardenne, Ganna ha scelto un avvicinamento diverso. A fine marzo ha fatto una ricognizione di 5 ore e 160 km sui 30 settori di pavè che prevede il percorso di questa edizione, mentre in seguito ha deciso di tornare in Italia e proseguire con un allenamento su pista, al Velodromo di Montichiari col CT della Nazionale Marco Villa. Un training mirato, replicando gli sforzi ad alta intensità che serviranno in Francia e le partenze da fermo, per provare a costruire la potenza fisica ideale da sprigionare sul pavè.

GANNA, PROVA MONSTRE! RIVIVI LO SPRINT VALIDO PER IL RECORD ITALIANO

Gara da "outsider"

Da Filippo Ganna ci si aspetta sempre molto, ma in questa Parigi-Roubaix parte ancora con la dimensione che spetta agli "outsider". Non avrà gli tutti occhi puntati addosso come succederà a Mathieu van der Poel (e a Wout van Aert, se in gara dimostrerà di aver ritrovato la gamba buona). Probabilmente anche gente come Mads Pedersen e Kasper Asgreen parte davanti a lui in un'ipotetica griglia. Ganna non sarà certo trattato come un principiante, ma potrebbe avere qualche briciolo di libertà d'azione in più rispetto ad altri.

Ganna prende già il volo: suo il prologo alla media di 52,180 km/h

Parigi - Roubaix Ufficiale, Wout Van Aert sarà al via della Parigi-Roubaix 5 ORE FA