Parigi-Roubaix (Inferno del Nord si torna a disputare ad aprile dopo l'annullamento nel 2020 e lo spostamento ad ottobre nel 2021 causa covid, dicono dal Dipartimento del Nord, anche se non ci spieghiamo il perché le altre corse si siano disputate tranquillamente. Detto questo, abbiamo ancora negli occhi il successo di Sonny Colbrelli nel velodromo spostare una Monumento come Roubaix o Fiandre in Ottobre? O tutte e due? Ad affermarlo è direttamente il n° 1 dell'UCI David Lappartient che, in un'intervista al portale Wielerflits, ha confermato questo interesse nell'ambito della riforma del calendario. L'idea è di spostare una o due Monumento a fine stagione per evitare che ci siano troppe sovrapposizioni a marzo/aprile. È un'idea percorribile? È ormai scattato il conto alla rovescia per la 119esima edizione della guarda il percorso di quest'anno ). Finalmente, e ribadiamo, finalmente l'si torna a disputare ad aprile dopo l'annullamento nel 2020 e lo spostamento ad ottobre nel 2021 causa covid, dicono dal Dipartimento del Nord, anche se non ci spieghiamo il perché le altre corse si siano disputate tranquillamente. Detto questo, abbiamo ancora negli occhi il successo dinel velodromo di Roubaix del 3 ottobre scorso . E non fu una brutta edizione perché la pioggia e il fango di quel giorno resero la corsa davvero 'invernale'. Ma un conto è una situazione d'emergenza (o presunta tale) un conto è la norma. Ma all'UCI ci stanno pensando:O tutte e due? Ad affermarlo è direttamente il n° 1 dell'UCIche, in un'intervista al portale, ha confermato questo interesse nell'ambito della riforma del calendario. L'idea è di spostare una o due Monumento a fine stagione per evitare che ci siano troppe sovrapposizioni a marzo/aprile. È un'idea percorribile?

La Parigi-Roubaix in ottobre? Perché no?

La Parigi-Roubaix è sempre stata disputata alla seconda domenica di aprile. La scorsa primavera, tuttavia, la competizione è stata bandita dalle autorità locali a causa della situazione covid nel Nord della Francia. E, per necessità, è stato trovato un posto nel calendario della Parigi-Roubaix in autunno. Il passaggio al 3 ottobre ha non ha reso la gara meno attraente. Al contrario, questa è stata una delle edizioni più eroiche dell'Inferno del Nord. Ne ho parlato con gli organizzatori di ASO. Non avevano mai pensato ad un cambio data prima d'ora. Ora la pensano in modo diverso. In futuro, questo creerà molte più possibilità. [David Lappartient a Wielerflits]

Chiudere la stagione con il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix? È qualcosa che non potevamo immaginare in passato. Ora mi chiedo, perché no? Si aprirebbero delle possibilità nel calendario se organizzassimo le due Classiche più importanti dell'anno a fine stagione. La maggior parte degli organizzatori ora comprende che un cambio di data può anche offrire possibilità e nuove opportunità

"Tutti sono aperti ai cambiamenti"

In passato ci attenevamo a determinate date perché da anni pianificavamo il calendario in questo modo. Non è ancora chiaro come attueremo la riforma. Ma tutti i partiti del ciclismo ci hanno indicato di essere aperti a considerare i diversi cambiamenti

Ma nessun cambiamento per i Grandi Giri

Può darsi che un Grande Giro possa essere posticipato di una o due settimane, ma in linea di massima rimarrà lo stesso. Il Tour de France sarà organizzato a luglio. Il Giro d'Italia continuerà a svolgersi prima del Tour de France, mentre la Vuelta avrà il suo posto dopo il Tour. Non cambieremo la cornice del calendario per quanto riguarda i Grandi Giri. Non si può aprire la stagione con un GT, come non si può - a fine ottobre - chiudere la stagione con un GT a causa delle condizioni meteorologiche in alta montagna

Lefevere invece si oppone alla "Riforma Lappartient"

Tutti sanno che sono un uomo vecchio stile, quindi non cambierei le date degli appuntamenti. Forse le due stagioni di covid sono state un po' speciali, ma se cambi le cose il sig. Lappartient dovrà prima tagliare il calendario. Ci sono così tante gare ad agosto, settembre e inizio ottobre. È quasi impossibile farli tutti. Tutti sanno che la stagione inizia più o meno a gennaio. Dalla Omloop Het Nieuwsblad alla Liegi-Bastogne-Liegi è la prima parte, poi tutti lavorano per il Tour de France e la terza parte è bellissima, compresi i Mondiali e il Giro di Lombardia. Sono solo felice che sia Giro delle Fiandre che Parigi-Roubaix siano tornate in Primavera

Anche per un discorso di preparazione fisica e mentale

Noi siamo abituati a questo, ci alleniamo come matti per l'inverno. Tutti pianificano corsi di allenamento in quota e tutte le squadre da anni calcolano come rimettere in forma i propri corridori in determinati periodi. Ciò richiede sacrifici. Una volta terminato il periodo delle Classiche, penso che l'intero gruppo sarà felice di non avere alcuna pressione per un po'. Mentalmente, anche quel riposo è il benvenuto. Penso che tutti siano felici che queste due Monumento siano tornate in primavera

