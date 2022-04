Ciclismo

Parigi-Roubaix - Elisa Longo Borghini: "Mi sembra di stare nel paradiso dantesco. È tutto così strano"

PAIRIGI-ROUBAIX - Con voce tremante, Elisa Longo Borghini non riesce neanche a descrivere le sue sensazioni dopo la vittoria della Roubaix. Ringrazia famiglia e squadra per il successo e poi si lascia scappare un: "È come stare in un paradiso dantesco. Prima sono stata all'inferno e poi sono andata in paradiso".

