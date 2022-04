Elisa Longo Borghini ci ha riprovato sulle pietre Carrefour de l'Arbre incluso. Anche grazie al lavoro da stopper che hanno fatto Lucinda Brand e Ellen van Dijk. E non sono mancati i ringraziamenti per le sue compagne di squadra, per la sua Trek Segafredo e al fidanzato Jacopo Mosca. La Longo Borghini ha anche raccontato un aneddoto sulla conversazione che aveva avuto qualche giorno fa con la sua squadra. La ragazza tricolore, infatti, aveva suggerito di non esssere convocata perché ero sotto antibiotici e, soprattutto, non veniva da grandi risultati. Aveva saltato Amstel Gold Race ( Dopo il 3° posto del 2021,ci ha riprovato sulle pietre e, questa volta, ha vinto . E che successo per la campionessa nazionale italiana che ha attacco a più di 30 km dal traguardo , conservando poi il margine acquisito nei settori di pavé successivi.incluso. Anche grazie al lavoro da stopper che hanno fatto. E non sono mancati i ringraziamenti per le sue compagne di squadra, per la sua Trek Segafredo e al fidanzato Jacopo Mosca. La Longo Borghini ha anche raccontato un aneddoto sulla conversazione che aveva avuto qualche giorno fa con la sua squadra. La ragazza tricolore, infatti,perché ero sotto antibiotici e, soprattutto, non veniva da grandi risultati. Aveva saltato Amstel Gold Race ( quella vinta dalla Cavalli ) e Freccia del Brabante e arrivava dal 33° posto al Giro delle Fiandre e dal 43° alla Gand. Oggi, però, una vittoria fantastica.

Avevo detto alla Trek di non portarmi

Ad

Devo ringraziare la mia famiglia e il mio fidanzato Jacopo, ma soprattutto la Trek Segafredo. Avevo detto che non dovevano portarmi perché in questo inizio di stagione non avevo ottenuto bei risultati e invece loro hanno insistito, mi hanno dato fiducia, hanno detto che ce l’avrei fatta e infatti avevano ragione

Parigi - Roubaix Longo Borghini vince la Parigi-Roubaix: l’Inferno del Nord è azzurro! 3 ORE FA

La dedica a Elisa Balsamo

Ho saltato Amstel Gold Race e Freccia del Brabante, ho preso degli antibiotici, oggi mi sentivo bene e ho vinto. Devo portare sul podio con me tutta la mia squadra perché hanno fatto un lavoro straordinario. Mi dispiace per la squalifica di Elisa Balsamo, un pezzo di questa vittoria è anche per lei

Longo Borghini: "Mi sembra di stare nel paradiso dantesco"

Parigi - Roubaix Tutti i settori in pavé: perché sono duri e qual è il più temibile 14/04/2022 A 13:20