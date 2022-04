Ciclismo

Parigi-Roubaix - Ganna attacca, Mohoric ci prova, vince van Baarle: il meglio in 5 minuti

PARIGI-ROUBAIX - Succede davvero di tutto nella 119esima edizione e per poco van der Poel e van Aert non erano tagliati fuori già ai -200 km sull'attacco in blocco della Ineos Grenadiers di Pippo Ganna. Il belga e il neerlandese rientrano anche su Mohoric che aveva provato l'azione in solitaria, ma poi è partito van Baarle...

00:06:27, un' ora fa