Ciclismo

Parigi-Roubaix - Il numero del giorno? Devriendt dribbla Turner e riesce a non cadere per miracolo

PARIGI-ROUBAIX - Una giornata pazzesca per Devriendt, in fuga per tutto giorno e comunque capace di piazzarsi al 4° posto. Nel mezzo anche questo numero di alta scuola di "ciclocross". Riesce a dribblare Ben Turner che era finito per terra in uno dei 30 tratti di pavé.

00:00:25, 15 minuti fa