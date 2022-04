Ciclismo

Parigi-Roubaix - Küng: "Ci ho provato con van Aert, ma van Baarle era troppo forte. Non ho avuto tempo di fare pipì"

PARIGI-ROUBAIX - Küng fatica a parlare dopo il 3° posto alla Roubaix. Non c'è neanche la forza per recriminare, nonostante il grande lavoro fatto con Wout van Aert per cercare di andare a riprendere van Baarle. I due hanno provato a fare di tutto, ma il corridore della Ineos Grandiers - questa volta - è stato il più forte.

00:01:49, 32 minuti fa