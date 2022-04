Ciclismo

Parigi-Roubaix - L'urlo di gioia di Bogaerts: "Niente da dire, tutto merito di van Baarle"

PARIGI-ROUBAIX - Kurt Bogaerts, ds della Ineos Grenadiers, è al settimo cielo per questa vittoria della Parigi-Roubaix. Vince van Baarle, ma è stata una giornata memorabile per gli uomini in nero che hanno ribaltato la corsa già da quando mancavano più di 200 km dal traguardo.

