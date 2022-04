Vi ricordatecol reggisella telescopico per vincere la Milano-Sanremo ? Alla, più che altro, sarà importante restare sulla sella e non finire a terra, ma in tanti stanno ultimando i propri ritrovati tecnologici in vista dell'. In questo caso, visto i 54,8 km di pavé suddivisi in 30 settori , si parla del controllo della pressione delle gomme. Già l'anno scorso, per esempio,fu aiutato dalla scelta di correre conche gli permisero di arrivare al traguardo nonostante ben due forature . E quest'anno? In questa stagione ci pensa laa ribaltare il tavolo con qualche 'trucco'. Trucco assolutamente legale perché tutte le novità tecniche portate in dote dal team tedesco, quello ditanto per intenderci, sono state