È tutto pronto per la 119esima edizione della guida al percorso ) che, speriamo, ci possa far godere quanto quella femminile in cui ha trionfato Elisa Longo Borghini . L'ultima Parigi-Roubaix? Vinta proprio da un italiano , da un immensoche purtroppo, però, non ci sarà a difendere il suo titolo. Il bresciano è a casa a riposare dopo i problemi cardiaci avuti alla Volta a Catalunya, con la speranza di rivederlo un giorno - chissà - di nuovo in bici. Il dorsale n° 1 è stato dato invece a, vincitore della Roubaix già nel 2019 e alla sua ultima recita nella Classica delle pietre francesi visto che si ritirerà a fine stagione. Citiamo tra i favoriti, ovviamente, vincitore del Giro delle Fiandre , e ancheappena rientrato. Il belga arebbe dovuto essere il dominatore delle Classiche e, dopo aver vinto Omloop Het Nieuwsblad e E3 Saxo Bank Classic , si è però fermato a causa del covid. In totale sono 13 gli italiani in gara: Mozzato, Affini, Ballerini, Troia, Basso, Davide Ballerini, Antonio Nibali, Cimolai, Trentin, Pasqualon, Boaro, Daniel Oss e, soprattutto,che può davvero ambire a qualcosa. Ganna, infatti, ha vinto la Parigi-Roubaix Under 23 nel 2016. Si può ripetere tra gli élite?