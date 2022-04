Ciclismo

Parigi-Roubaix : Marta Cavalli: "Ho le condizioni per giocarmela, ma ci sono tante incognite"

Fresca di vittoria all'Amstel Gold Race, Marta Cavalli non ha potuto riposare molto, ma si sente comunque in forse per affrontare la gara più dura e imprevedibile del circuito, come racconta al microfono della nostra Ilenia Lazzaro.

00:01:11, un' ora fa