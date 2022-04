Ciclismo

Parigi-Roubaix - Pit stop al volo per Tim Merlier: passa da una bici all'altra con semplicità

PARIGI-ROUBAIX - Dopo i primi settori in pavé, i corridori sono già costretti a cambiare bici dopo alcuni danni riportati oltre alle classiche forature. Il pit stop di Merlier non dura niente, prende una bici e restituisce la sua in un amen. Puff.

00:00:21, 38 minuti fa