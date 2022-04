Dopo la vinta da Mohoric ) e il portato a casa da van der Poel ), ecco la terza Monumento della stagione. Da Compiègne a Roubaix: 257,2 km,suddivisi in 30 settori. Chi trionferà nel velodromo finale? Purtropponon ci sarà a causa dei problemi cardiaci che lo hanno tenuto fermo nell'ultimo mese, ma non mancheranno i grandi nomi. Da van der Poel a Mads Pedersen, da Asgreen a Filippo Ganna.

La Parigi-Roubaix sarà trasmessa in DIRETTA INTEGRALE a partire dalle 11:00 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.