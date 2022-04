Ciclismo

Parigi-Roubaix - Van Aert: "Ho la condizione per correre la Roubaix, ma per vincere..."

PARIGI-ROUBAIX - È quasi un autoescludersi dalla lista dei favoriti? Wout van Aert, quello che era il favorito n° 1 per la vittoria di Fiandre e Roubaix ad inizio stagione, ha saltato il Fiandre per covid e corre con pochi giorni di allenamento l'Inferno del Nord. Il belga dice che spera di vincerla un giorno, forse perché non sarà in grado di farlo il 17 aprile. Staremo a vedere.

00:01:24, un' ora fa