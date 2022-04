Ciclismo

Parigi-Roubaix - Van Aert stacca van der Poel senza aspettare il pavé: rivivi l'attacco ai -22 dal traguardo

PARIGI-ROUBAIX - Non è stata la giornata di Mathieu van der Poel che, alla fine, ha dovuto alzare bandiera bianca anche per il discorso podio. Van Aert e Kung se lo lasciano alle spalle a 22 km dal traguardo senza aspettare il tratto in pavé del Carrefour de l'Arbre.

00:00:48, 2 ore fa