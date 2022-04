Wout van Aert sarà della partita per la 119esima edizione della Parigi-Roubaix (Regina delle Classiche. Giovedì 14 aprile sarà il giorno decisivo per capire se domenica 17 la Jumbo Visma schiererà anche il campione nazionale belga alla partenza da Compiègne. In quella data, infatti, ci sarà la ricognizione del percorso da parte del team neerlandese, proprio con il belga. C'è ancora grande attesa per capire sesarà della partita per la 119esima edizione della il percorso ). Dopo essere stato positivo al covid, cosa che gli ha fatto saltare Giro delle Fiandre e Amstel Gold Race, il corridore belga ha comunque ripreso ad allenarsi da una settimana e, negli ultimi giorni, ha fatto uno stage a Calp , nella provincia di Alicante, per provare il clamoroso ritorno e sfidare van der Poel e tutti gli altri nella. Giovedì 14 aprile sarà il giorno decisivo per capire se domenica 17 laschiererà anche il campione nazionale belga alla partenza da Compiègne. In quella data, infatti, ci sarà la ricognizione del percorso da parte del team neerlandese, proprio con il belga.

In attesa di questa risposta, intanto, van Aert potrebbe allungare il suo programma. Con la Parigi-Roubaix, infatti, il belga avrebbe dovuto mettere fine alla stagione delle Classiche ma, ora, si fa largo una sua possibile partecipazione alla Liegi-Bastogne-Liegi come annunciato dall'Het Laastse Nieuws. Idea balenata nella testa di WVA e della sua squadra nelle ultime ore, considerando che la sua presenza alla Roubaix è ancora a forte rischio. Alla Liegi agirebbe come gregario di Primoz Roglic, anche se l'arrivo in volata potrebbe essere in realtà più congeniale alle caratteristiche del classe '94. Anche se ci sono 10 Côtes davvero dure da affrontare durante il percorso...

