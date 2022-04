Van Aert dopo incertezze e punti interrogativi che hanno caratterizzato le ultime settimane del corridore. Sciolti i dubbi sulla presenza di Wout van Aert alla Parigi-Roubaix: l’asso belga ci sarà. La Jumbo Visma ha annunciato la selezione che prenderà parte all’Inferno del nord sui social e sul sito ufficiale (domenica 17 aprile live su discovery+) - e tra questi c’è propriodopo incertezze e punti interrogativi che hanno caratterizzato le ultime settimane del corridore.

Dobbiamo vedere come sta. Abbiamo fatto un patto molto chiaro con la nostra direzione medica, cioè di essere più cauti che prudenti. Anche perché non conosciamo gli effetti del covid a lungo termine”. E con calma parla anche Merijn Zeeman, altro DS della Jumbo: Positività al covid e problemi fisici, con conseguenti perplessità legate al suo recupero, hanno fatto sì che saltasse Giro delle Fiandre e Amstel Gold Race (di cui era detentore). Già dalla scorsa settimana però, il belga era tornato in sella - pur lontano dalle gare - per riprendere forma e condizione che quest’anno gli hanno permesso di vincere Omloop e la E3 Harelbeke. Il suo Direttore Sportivo Plugge pochi giorni fa invitava alla calma : “E con calma parla anche Merijn Zeeman, altro DS della Jumbo:

“Dopo il Covid, siamo cauti con i nostri atleti. Un dottore che è stato con Wout negli ultimi 4 giorni, ci ha rassicurato che il suo corpo reagisce agli allenamenti. Wout è in una forma perfetta ma dopo una settimana di isolamento, non si può pretendere il picco di forma. Salterà anche la ricognizione e questa non è la preparazione ideale per una gara ma un corridore come Van Aert può giocare un ruolo fondamentale anche come supporto ai compagni”

E dunque il campione belga a Compiègne, partenza della Parigi-Roubaix, ci sarà. In che condizione? Ha già detto tutto il suo DS ma già qualche tempo fa a chi chiedeva gli obiettivi, van Aert confermava di ripartire a servizio dei compagni, più che come leader. Ma come sempre, sarà la strada a dirlo e da uno come van Aert ci si può aspettare di tutto.

