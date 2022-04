Parigi-Roubaix è una corsa unica, mitica e inimitabile. Una gara d'altri tempi, la cui storia nasce nel lontano 1896 e si tramanda con fascino immutato fino ai giorni nostri. L'Inferno del Nord, le pietre. I settori di pavè che caratterizzano e decidono la Regina delle Classiche sono un patrimonio inestimabile, che come tale va preservato e mantenuto anno dopo anno. Lo sanno bene Les Amis de Paris-Roubaix, associazione di volontari che dal 1977 si occupa della salvaguardia delle sacre cobbles. Laè una corsa unica, mitica e inimitabile. Una gara d'altri tempi, la cui storia nasce nel lontano 1896 e si tramanda con fascino immutato fino ai giorni nostri. L'Inferno del Nord, temuto e ambito da tutti , con un simbolo inconfondibile:. I settori di pavè che caratterizzano e decidono la Regina delle Classiche. Lo sanno bene, associazione di volontari che dal 1977 si occupa della salvaguardia delle sacre

Dal 2002, al loro fianco, ci sono anche gli studenti del liceo Horticole de Raismes, che anche quest'anno sono impegnati a sistemare le pietre per permettere ai corridori di domare questa gara. Armati di piccozza, cazzuola e altri strumenti, per loro è diventata quasi un'abitudine e pur supervisionati dimostrano di saper fare egregiamente questo lavoro. Non tutti sono necessariamente appassionati di ciclismo, ma sanno di avere un ruolo di grande responsabilità, come spiega il 15enne Tom: "È importante per i corridori della Parigi-Roubaix, non bisogna fare i giunti troppo grandi, altrimenti le bici possono bloccarsi e questo può portare a cadute". L'operazione si rivela avere un doppio obiettivo: salvaguardare la sicurezza degli atleti e mantenere un certo grado di difficoltà. Un lavoro fatto ad arte.

