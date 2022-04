Giro delle Fiandre ha fatto godere tutti gli appassionati di ciclismo, l'assenza che ha fatto più rumore sulle strade della Ronde è stata quella di Wout van Aert. Il belga sarebbe stato uno dei grandi favoriti, ma per il prosieguo della campagna del Nord. Se il duello tra Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar alha fatto godere tutti gli appassionati di ciclismo, l'assenza che ha fatto più rumore sulle strade dellaè stata quella di. Il belga sarebbe stato uno dei grandi favoriti, ma è stato costretto a rinunciare alla gara a causa della positività al Covid riscontrata pochi giorni prima. Un forfait pesante e una situazione che lo mette a rischio anche

Cori da stadio: chi per van der Poel, chi inneggia a Wout van Aert

Ad

Rimane un pesante velo di incertezza sul suo futuro prossimo e per il momento la Jumbo-Visma non si è ancora sbilanciata sull'argomento. "È ancora presto per parlare del suo rientro – ha detto il direttore sportivo Arthur van Dongen – Finché non si riprende non possiamo dire niente al riguardo. La cosa importante ora è che recuperi, poi faremo gli esami medici di routine. Una volta che questi due step saranno stati affrontati, allora ci siederemo attorno ad un tavolo per comprendere se avrà senso schierarlo al via di una corsa, attività che necessita sforzi molto importanti".

Amstel Gold Race La startlist provvisoria: van der Poel capofila, van Aert in dubbio UN' ORA FA

Van Aert ci aveva provato: l'attacco brutale sul Kemmelberg

si chiama Parigi-Roubaix. La Regina delle Classiche si disputerà domenica 17 aprile, una settimana più tardi del previsto per evitare la concomitanza con le elezioni presidenziali francesi. Un posticipo che potrebbe favorire il belga, anche se c'è chi non la vede affatto così. Parliamo del virologo Marc van Ranst, che ha dichiarato: "Le possibilità che possa essere al via non sono del 50%, ma dello 0%. Dopo una infezione al coronavirus è importante non sollecitare il corpo troppo rapidamente, così come il cuore. Van Aert vincerà un giorno la Parigi-Roubaix, ma non quest’anno". Senza questo intoppo, van Aert avrebbe partecipato all'Amstel Gold Race di domenica 10 aprile, gara di cui è campione uscente. La rinuncia ufficiale non c'è ancora stata e la speranza di vederlo al via esiste, ma il tempo comincia a stringere. L'obiettivo più importante di questo suo scorcio di stagione, però,. Lasi disputerà, una settimana più tardi del previsto per evitare la concomitanza con le elezioni presidenziali francesi. Un posticipo che potrebbe favorire il belga, anche se c'è chi non la vede affatto così. Parliamo del virologo, che ha dichiarato: ". Dopo una infezione al coronavirus è importante non sollecitare il corpo troppo rapidamente, così come il cuore.".

Van Aert batte Pidcock di 1 millimetro: rivivi la volata

Giro delle Fiandre Van der Poel in trionfo, Gregorio e Magrini si esaltano! 3 ORE FA