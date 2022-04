solamente migliaia di pietre squadrate a sancire o negare l'unione tra Mathieu van der Poel e la Parigi-Roubaix. il sacro pavè, il fango (se il meteo sarà di questa idea) e gli avversari che proveranno a tendergli lo scacco matto in quanto uomo da battere, ancora una volta, in una gara di bicicletta. Se ogni Re ha bisogno di una Regina, l'occasione per un matrimonio memorabile è in programma domenica 17 aprile . Nessun palazzo nè banchetto,migliaia di pietre squadrate a sancire o negare l'unione trae la Dopo aver furoreggiato nelle Fiandre , il neerlandese si sposta a meno di cento chilometri a sud-ovest per ribadire che lo scettro di queste terre è roba sua e corteggiare la corsa col soprannome più nobile che ci sia. A sfidare le fiamme dell'Inferno che Arenberg e i suoi fratelli riserveranno ai corridori, lui è pronto a domare ogni cosa:, il fango (se il meteo sarà di questa idea) e gli avversari che proveranno a tendergli lo scacco matto in quanto uomo da battere, ancora una volta, in una gara di bicicletta.

"Non posso seguire tutti agli attacchi, ma alla Roubaix sarà diverso". Parole schiette quelle pronunciate da corridore della Alpecin-Fenix al termine dell'Amstel Gold Race. Anche nella corsa della birra, era lui l'osservato speciale e a differenza degli episodi precedenti, l'accerchiamento dei rivali ha funzionato: Dove la trama dovrebbe essere diversa. Parole schiette quelle pronunciate da corridore della Alpecin-Fenix. Anche nella corsa della birra, era lui l'osservato speciale e a differenza degli episodi precedenti, l'accerchiamento dei rivali ha funzionato: vittoria al fotofinish per Michal Kwiatkowski nella volata a due con Benoit Cosnefroy, terzo Tiesj Benoot in solitaria e Mathieu che regola il gruppetto per il quarto posto. Van der Poel ha confessato di non aver avuto le gambe giuste per rivincere la corsa che aveva divorato nel 2019, ma a voce non si è detto preoccupato per quello che dopo la Ronde è diventato il grande obiettivo stagionale.

la componente del caso o della (s)fortuna è decisiva più che su qualsiasi altro palcoscenico, ma anche dove è complesso mettere nel sacco chi va più forte degli altri. Insomma, "sabotare" van der Poel non sarà semplice, perchè prima che tendere tranelli agli altri bisognerà pensare alla propria sopravvivenza. Una vera e propria corsa ad eliminazione prima dell'insindacabile giudizio del Velodromo, dove, se non ci sono arrivi in solitaria, non c'è mai nulla di scritto. Lo insegna quel Mathew Hayman che beffò il grande Tom Boonen nel 2016, quando il belga pregustava già il pokerissimo. E in certa misura, anche il finale dell'ultima edizione, dove i favori del pronostico legati proprio a van der Poel andarono in fumo La Parigi-Roubaix è una prova di coraggio che va aggredita, ma rispettata. Una corsa dove le tattiche di squadra finiscono molto spesso nella spazzatura e dove bisogna contare soprattutto su se stessi. Una gara in cui, ma anche dove è complesso mettere nel sacco chi va più forte degli altri.. Una vera e propria corsa ad eliminazione prima dell'insindacabile giudizio del Velodromo, dove, se non ci sono arrivi in solitaria, non c'è mai nulla di scritto. Lo insegna quel Mathew Hayman che beffò il grande Tom Boonen nel 2016, quando il belga pregustava già il pokerissimo. E in certa misura, anche il finale dell'ultima edizione, dove i favori del pronostico legati proprio a van der Poel andarono in fumo nel segno di Sonny Colbrelli e pure di Florian Vermeersch.

Fiandre e Roubaix nello stesso anno: ecco chi ci è riuscito

H. SUTER (SUI) 1923 R. GIJSSELS (BEL) 1932 G. REBRY (BEL) 1934 R. IMPANIS (BEL) 1954 F. DE BRUYNE (BEL) 1957 R. VAN LOOY (BEL) 1962 R. DE VLAEMINCK (BEL) 1977 P. VAN PETEGEM (BEL) 2003 T. BOONEN (BEL) 2005, 2009 F. CANCELLARA (SUI) 2010, 2013

Mathieu, che ha dimostrato di saper correggere gli errori del passato e modificare in parte la sua tattica di gara, è l'uomo copertina di questa Roubaix e scambia un rivale co-protagonista con un altro rispetto al Fiandre: fuori Tadej Pogacar, al suo posto Wout van Aert. Che però vincere Fiandre e Roubaix nello stesso anno. Un'impresa riuscita solamente a dieci uomini, due svizzeri e ben otto belgi. Sarebbe dunque il primo alfiere dei Paesi Bassi a compiere un'impresa che per chi si nutre di ciclismo a queste latitudini non ha paragoni. e scambia un rivale co-protagonista con un altro rispetto al Fiandre:. Che però rientra con qualche incognita dopo lo stop causato dal Covid e non ha intenzione, pure per motivi tattici, di togliere i riflettori all'avversario di sempre. Van der Poel tira dritto per la sua strada, come sempre, e ha nel mirino un bis favoloso:Un'impresa riuscita solamente, due svizzeri e ben otto belgi. Sarebbe dunque il primo alfiere dei Paesi Bassi a compiere un'impresa che per chi si nutre di ciclismo a queste latitudini non ha paragoni.

Quella di domenica sarà l'undicesima Monumento disputata da van der Poel in carriera, la sua seconda Parigi-Roubaix. La regolarità di piazzamenti in queste corse del classe '95 nato a Kapellen è stata semplicemente disarmante e tanto basta per essere certi di una cosa, nella somma imprevedibilità della Reine: comunque vada a finire, con lui sarà sempre puro godimento.

