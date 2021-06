Ciclismo

Ciclismo, Dorian Godon vince di nuovo la Paris-Camembert: battuto Perichon

PARIS-CAMEMBERT - 4 vittorie in carriera, ma due volte la Parigi-Camembert. È diventata la corsa del corridore dell'AG2R Citroën che vince per il secondo anno consecutivo la Classica francese. Batttuo questa volta Périchon che era andato in fuga. Al 3° posto un ottimo Bouchard, il miglior scalatore dell'ultimo Giro d'Italia. Il miglior italiano è invece Lorenzo Rota che chiude 12°.

00:03:20, un' ora fa