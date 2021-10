Ciclismo

Ciclismo, Parigi-Tours - Démare: "Stagione difficile, ma non ho mai mollato e ho vinto l'ultima"

PARIGI-TOURS - Il corridore della FDJ aveva conquistato 7 vittorie in questa stagione, ma senza brillare (erano tutte corse minori). Finalmente un successo di peso in questo 2021, proprio all'ultima corsa utile. Démare felice per questa gioia e per condividerla con il proprio ds e i suoi genitori che erano venuti apposta a Tours.

00:02:15, un' ora fa