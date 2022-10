Ciclismo

Parigi-Tours - A Démare l'ultima volata della stagione: Bennett e Consonni ko, rivivi lo sprint

PARIGI-TOURS - Come lo scorso anno, Arnaud Démare vince la Parigi-Tours: questa volta con una volata di gruppo. Il francese della Groupama-FDJ mette in fila Theuns, Sam Bennett e il duo di italiani Simone Consonni e Luca Mozzato. Non proprio felicissimo Consonni perché chiuso da qualcuno durante la voalta. Solo 12° invece Kooj, uno dei mattatori di questa stagione (12 vittorie nel 2022).

00:01:40, un' ora fa