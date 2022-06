A meno di una settimana dall'inizio del Tour de France, l'ultimo fine settimana del ciclismo su strada prima di uno degli appuntamenti più seguiti della stagione è riservato ai campionati nazionali. Si assegna il titolo assoluto nelle prove in linea, in palio la caratteristica maglia con il proprio vessillo da indossare da qui fino al prossimo anno, prima che venga disputata una nuova edizione. In Italia abbiamo assistito al primo tricolore del 23enne Filippo Zana , mentre in altri Paesi sono arrivate conferme come l'ottavo sigillo in carriera di(prolungando a dodici edizioni consecutive la maglia di campione slovacco tra le spalle di "Hulk" e del fratello Juraj), ma anche di grandi ritorni come Sergio Higuita nell'albo colombiano. In Francia, nel giorno del rientro in gruppo di Julian Alaphilippe , trionfa il compagno di squadra Florian Senechal. Andiamo a scoprire, nazione per nazione.