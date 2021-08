Ciclismo

Ciclismo, Giro di Danimarca 2021 - Nizzolo, che beffa! Arrivano i fuggitivi: rivivi la volata

GIRO DI DANIMARCA - Nizzolo "vince" la volata di Kalundborg battendo Mads Pedersen, Cavendish, Fiorelli e Groenewegen. Peccato che sia solo la volata per il piazzamento perché, per 6'', i fuggitivi riescono a spuntarla. Esulta Colin Joyce, salto di catena finale per Kristensen che sembrava il più forte allo sprint. Evenepoel sempre leader della classifica generale.

00:03:06, 23 minuti fa