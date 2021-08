Ciclismo

Ciclismo, Giro di Danimarca - Edoardo Affini beffato dalla pioggia: grande crono, ma Evenepoel va sull'asciutto

GIRO DI DANIMARCA - Niente da fare per Edoardo Affini che non riesce a conquistare la cronometro finale della PostNord Danmark Rundt. Quarto tempo per il corridore mantovano con un 12'20''7 per completare i 10,8 km della prova di Frederiksberg. Fanno meglio di lui Mads Pedersen, Kragh Andersen e Evenepoel, tutti partiti però sull'asciutto.

00:01:45, 11 minuti fa