Ciclismo

Ciclismo, Giro di Danimarca - Evenepoel. che rischio! Fa un dritto in curva rischiosissimo

GIRO DI DANIMARCA - In discesa e in curva, Evenepoel rischia sempre. Aveva provato a tenere il passo di Kragh Andersen che aveva provato lo scatto da lontano, per poco il belga finisce a terra. Si salva in extremis.

00:01:41, 11 minuti fa