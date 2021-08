Remco Evenepoel vince anche la cronometro di Frederiksberg, mettendo la parola fine al Giro di Danimarca con un altro bel successo. Per il corridore belga fanno due in questa corsa, considerando la vittoria di qualche giorno fa PostNord Danmark Rundt, la seconda corsa a tappe vinta da Evenepoel in questo 2021, la settimana in carriera. Non è il Tour de France, ma sicuramente un buon allenamento per il corridore della Deceuninck Quick Step che proprio un anno fa, in questi giorni, rimediava Re Remco. vince anche la cronometro di, mettendo la parola fine al Giro di Danimarca con un altro bel successo. Per il corridore belga fanno due in questa corsa, considerando la vittoria di qualche giorno fa a Vejle con un'azione a 17 km dal traguardo . Cala dunque il sipario sulla, la seconda corsa a tappe vinta da Evenepoel in questo 2021, la settimana in carriera. Non è il Tour de France, ma sicuramente un buon allenamento per il corridore della Deceuninck Quick Step che proprio un anno fa, in questi giorni, rimediava una bruttissima caduta al Giro di Lombardia . Rischiò anche la vita e non sembra essersi ancora ripreso perfettamente (soprattutto quando ci sono strade sconnesse e discese). Vedi la quasi caduta dell'altro giorno . Le vittorie, però, aiutano a vincere e vedremo se questo sarà un primo passo verso la rinascita di

Evenepoel vince anche la crono per 1'': rivivi la sua prova

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Remco Evenepoel 12'13'' 2. Soren Kragh Andersen +1'' 3. Mads Pedersen +6'' 4. Edoardo Affini +7'' 5. Jannik Steimle +14'' 6. Mike Teunissen +20'' 7. Mattias Skjelmose Jensen +23'' 8. Morten Hulgaard +28'' 9. Mark Cavendish +31'' 10. Adam Holm Jorgensen +33''

Cronaca

12'20''7 è il crono di Edoardo Affini che è il primo tempo di riferimento di questa prova. Peccato che il corridore della Jumbo Visma abbia corso con vento contrario e pioggia, mentre i big della classifica vanno sull'asciutto. Si fanno vedere anche gli uomini della Deceuninck Quick Step, Steimle e Cavendish, che trovano anche loro la top 10 provvisoria, facendo segnare dei buoni tempi come riferimento per Evenepoel che partirà per ultimo. Cercano il colpaccio Mads Pedersen e Mattias Skjelmose Jensen: il secondo sbaglia proprio l'ultima curva e arriva dietro ad Affini, mentre Pedersen conclude la prova in 12'19'' che potrebbe portarlo ad un salto in classifica generale.

Affini beffato dalla pioggia: grande crono, ma Evenepoel va sull'asciutto

C'è chi fa meglio di Mads Pedersen, è Kragh Andersen che diventa il miglior tempo di giornata con un 12'14'' che può essere migliorato solo da Evenepoel. Il danese della DSM comincia a sognare, dopo non essere riuscito a piazzare dei colpi durante la settimana. Teunissen parte forte, ma si accoda dietro ad Affini, registrando comunque un tempo più che buono che potrebbe farlo salire sul podio. Questo perché il grande sconfitto di giornata è Tosh Van der Sande che fa quasi un minuto peggio di Kragh Andersen e viene così superato in classifica sia da Mads Pedersen che da Teunissen. Ultimo a partire è Evenepoel che, a parte qualche curva non perfetta, fa una grande prova e riesce a migliorare anche il tempo di Kragh Andersen. Anche se per un solo secondo. Beffa per il danese, Evenepoel si porta a casa anche la cronometro.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Remco Evenepoel 17h19'17'' 2. Mads Pedersen +1'42'' 3. Mike Teunissen +2'00'' 4. Nick van der Lijke +2'14'' 5. Tosh Van der Sande +2'30'' 6. Soren Kragh Andersen +3'46'' 7. Anthon Charmig +3'51'' 8. Mattias Skjelmose Jensen +4'06'' 9. Julien Bernard +4'42'' 10. Lucas Eriksson +4'42''

Grande prova di Kragh Andersen, ma vince Evenepoel

