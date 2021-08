Ciclismo

Ciclismo, Giro di Danimarca - Remco Evenepoel vince anche la cronometro finale per 1'': rivivi la sua prova

GIRO DI DANIMARCA - Evenepoel fa en plein e conquista in un solo giorno la cronometro di Frederiksberg, la classifica generale e la classifica giovani. Secondo successo per Evenepoel in questa settimana dopo la vittoria nella tappa di Vejle. Niente da fare quest'oggi per Kragh Andersen che perde la crono per un solo secondo.

00:01:40, 41 minuti fa