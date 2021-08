Mads Pedersen. Il corridore danese, 28 febbraio, Puppio ha scatenato la bagarre nell'ultimo km, scombinando i piani di Cavendish e Groenewegen, c'era anche Nizzolo ma ad avere la meglio è stato poi Pedersen che ha anticipato tutti. In classifica non cambia nulla, con Groenewegen che resta comunque leader dopo la vittoria Ecco che si rivede. Il corridore danese, campione del mondo nel 2019 , non vinceva una corsa dal la Kuurne-Bruxelles-Kuurne , ma questa volta è stato lui ad imporsi sul traguardo di Sonderborg con un vero e proprio attacco più che una volata.ha scatenato la bagarre nell'ultimo km, scombinando i piani di, c'era anchema ad avere la meglio è stato poi Pedersen che ha anticipato tutti. In classifica non cambia nulla, con Groenewegen che resta comunque leader dopo la vittoria nella tappa di Esbjerg

Contatto Groenewegen-Nizzolo, vince Pedersen: rivivi la volata

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Mads Pedersen 4h02'02'' 2. Giacomo Nizzolo st 3. Dylan Groenewegen st 4. Rasmus Tiller st 5. Jannik Steimle st 6. Timothy Dupont st 7. Arvid de Kleijn st 8. Gerben Thijssen st 9. Tosh Van der Sande st 10. Mattias Skjelmose Jensen st

Cronaca

Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski) e Kongstad (Riwal) partono subito all'attacco, ma dopo 25 km circa vengono ripresi dal gruppo una volta entrati nel settore di pavé. In pratica si procede a gruppo compatto con le squadre dei velocisti a fare il ritmo per tutta la corsa. Ai -70 ecco che scattano Kristensen (ColoQuick), Quaade (Riwal), Wallin (Nazionale danese), Kaczmarek (HRE Mazowsze Serce Polski) e Toudal (BHS-Almeborg Bornholm). Anche questa azione è poca fortunata e vengono ripresi dopo il GPM (vinto da Wallin) prima dell'ingresso nel circuito finale di Sonderborg.

Qualche allungo ma nulla di più nel circuito, con la Jumbo Visma di Groenewegen a fare l'andatura. Passato l'ultimo km, però, Puppio cerca di anticipare la volata e mischia le carte. Il corridore della Qhubeka NextHash viene subito ripreso, ma Groenewegen perde Teunissen, Cavendish si stacca e parte in contropiede Mads Pedersen. Groenewegen e Nizzolo provano a stargli a ruota, ma per non poco non vanno in collisione, lasciando semaforo verde al danese che centra la sua seconda vittoria stagionale.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Dylan Groenewegen 7h49'24'' 2. Giacomo Nizzolo +4'' 3. Mads Pedersen +6'' 4. Mark Cavendish +8'' 5. Arvid de Kleijn +13''

