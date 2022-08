Olav Kooij mette la firma sulla 1a tappa del Giro di Danimarca 2022, 223 km da Allerod a Koge. Il classe 2001 batte allo sprint Philipsen e si conferma in ottima condizione. Due italiani in top 10 con Andrea Peron della Novo Nordisk e Luca Colnaghi della Bardiani CSF Faizané in sesta e settima posizione.

Kooij batte Philipsen in volata. Rivivi l'arrivo

Da segnalare il rientro in gruppo di Egan Bernal dopo il lungo stop per un incidente stradale che avrebbe potuto mettere fine alla sua carriera . Il colombiano si è visto al lavoro in testa al gruppo nel corso della tappa, un ottimo segnale per il corridore della Ineos.

Bentornato Egan! Bernal fa il debutto stagionale e tira il gruppo

La cronaca

Il gruppo lascia subito spazio alla fuga nei primi momenti di questa prima tappa. Wallin e Nielsen (Restaurant Suri-Carl Ras), Kristensen (ColoQuick), Pedersen (Denmark), Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski), Lunder (Coop) sono i 6 uomini in testa alla corsa per più di 200 chilometri. Il gruppo non sbaglia i conti e riprende gli attaccanti a 12 km dal traguardo con Pedersen che è l'ultimo a mollare.

Giro di Danimarca: maxi caduta a 59 km dal traguardo

Finale concitato con una caduta a spaccare il gruppo a 2 km dal traguardo. Laporte tira la volata a Kooij, il quale preferisce tenere la ruota del rivale Philipsen che inizia per primo lo sprint, ma si fa rimontare negli ultimi metri da Kooij. Terzo posto per Dupont davanti a Cort Nielsen e Stuyven.

