La tappa numero tre del Giro di Danimarca 2022 era una delle più attese, data la presenza di 15 km di sterrato ed una lunghezza totale da grande classica, di 240 km. Il 20enne neerlandese Olav Kooij è andato ancora a segno, sfruttando il solito incredibile lavoro di Christophe Laporte, il quale va ad appaiare in testa alla generale Magnus Sheffield. L’americano manterrà la maglia per il miglior risultato ottenuto ieri a cronometro.

Ancora Kooij! Super lavoro di Laporte e doppietta Jumbo, rivivi l'arrivo

Ad

Nei primi chilometri della lunga tappa riesce ad andare in fuga un numeroso gruppo, composto da 12 corridori, tra cui gli italiani Filippo Ridolfo del Team Novo Nordisk e Samuele Zoccarato della Bardiani CSF Faizanè. I battistrada, in un lungo tira e molla, riescono a raggiungere i 3′ di vantaggio, rimanendo sempre alla portata del gruppo. La frazione si incendia già a 150 km dal traguardo, quando i corridori entrano nella prima delle nove sezioni di sterrato previste dal percorso. La INEOS del leader Sheffield fa il ritmo, causando una forte selezione da dietro, tentando di staccare alcuni tra i migliori velocisti.

PostNord Danmark Rundt Ancora Kooij! Super lavoro di Laporte e doppietta Jumbo, rivivi l'arrivo 43 MINUTI FA

L'ordine d'arrivo

1. O. KOOIJ (Jumbo Visma) 5h18'45'' 2. C. LAPORTE (Jumbo Visma) st 3. M CORT (EF Education) st 4. J. NARVAEZ (INEOS Grenadiers) st 5. J. STUYVEN (Trek Segafredo) st 6. J. PHILIPSEN (Alpecin Deceuninck) st 7. T. DUPONT (Bingoal) st 8. A. DE KLEIJN (Human Powered Health) st 9. A. STOKBRO (Team Coop) st 10. S. ANIOLKOWSKI (Bingoal) st

A farne le spese è in primis Magnus Cort, detentore della maglia verde di leader della classifica a punti, vittima di un problema meccanico in uno dei tratti più duri. Anche Egan Bernal, al rientro dal terribile infortunio, alza bandiera bianca sullo sterrato. Tra scatti ed accelerazioni e tantissime cadute, il gruppo esce dall’ultimo chilometro di gravel sostanzialmente compatto, anche a causa dei tanti chilometri ancora mancanti prima del traguardo. L’avventura dei fuggitivi, dopo un ulteriore allungo del neozelandese Corbin Strong e del danese Matias Malmberg, termina a 3 km dalla fine, già all’interno del circuito conclusivo. All’interno dell’ultimo chilometro, con tante squadre intente a preparare lo sprint, si assiste all’ennesimo show della Jumbo-Visma. Con un’azione di forza Christophe Laporte riesce a portare via il giovane sprinter Olav Kooij, che va agevolmente a centrare il secondo successo personale.

Sheffield vola! Rivivi il suo arrivo nella crono

PostNord Danmark Rundt Doppio colpo Sheffield: crono e maglia, battuti Jensen e Laporte IERI ALLE 15:39