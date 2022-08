Ciclismo

Power of Sport - Anton Palzer, il super atleta passato dallo Sci Alpinismo al Ciclismo

POWER OF SPORT - Anton Palzer ha ottenuto risultati importanti in due sport diversi. Cresciuto come Sci alpinista, vincendo medaglie mondiali, era diventato "insensibile al successo", volendo così "tentare la strada di uno sport che mi ha sempre affascinato: il Ciclismo". La Bora–Hansgrohe l'ha invitato per gareggiare a livello World Tour e nel 2021 fa Vuelta con soli 5 mesi da pro alle spalle.

00:04:04, 2 minuti fa