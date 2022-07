Ciclismo

Power of Sport: Audrey Cordon-Ragot: "Il Tour de France femminile sarà uno spettacolo"

Nel nuovo episodio di Power of Sport, facciamo conoscenza con la francese Audrey Cordon-Ragot, campionessa nazionale e protagonista della presentazione della prima edizione assoluta del Tour de France femminile. "Non credo che la gente sia pronta, non lo era per la Parigi-Roubaix femminile. Nessuno si aspetta lo spettacolo che offriremo noi ragazze sulle strade del Tour".

00:03:29, un' ora fa