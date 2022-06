Ciclismo

Power of Sport: The Women's Tour: rivivi il trionfo di Elisa Longo Borghini

Elisa Longo Borghini festeggia il successo nel Women's Tour, precedendo l'australiana Grace Brown per un solo secondo. Terzo posto per la polacca Katarzyna Niewiadoma, staccata di cinque secondi. Si tratta della prima vittoria per l'azzurra, dopo il terzo posto raccolto nel 2016 alle spalle di Elizabeth Deignan e Ashleigh Moolman-Pasio.

00:01:48, un' ora fa