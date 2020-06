Prima la Tirreno-Adriatico, poi il Giro per Nibali: "Niente impegni all’estero e viaggi in aereo"

Dal nostro partner OAsport.it

Vincenzo Nibali c’è, verrebbe da dire, parafrasando il noto “motto” sul traguardo di Guido Meda nel commento della MotoGP. E svela un po’ quelli che sono i suoi programmi di avvicinamento al Giro d’Italia (3-20 ottobre 2020) e anche lo stato di forma attuale.

Spunta, tra le altre gare, anche la Tirreno-Adriatico, prevista a settembre. Lo ha detto lo stesso campione di ciclismo durante la conferenza stampa on line per la firma di un accordo precontrattuale che lo legherà fino al 2022 alla Regione Marche, di cui è testimonial per il turismo bike e outdoor. "Per quest’anno niente impegni all’estero e viaggi in aereo“, ha spiegato. Gli allenamenti sono già cominciati, "poi ci sposteremo sulle Dolomiti con il team in vista della riapertura delle gare".

Tour de France Tour 2020: la UAE Emirates convoca Aru e Formolo, saranno al fianco del talento Pogacar DA 16 ORE

Strade Bianche, Tirreno-Adriatico i prossimi appuntamenti e la preparazione per il Giro. "Penso di essere in tabella – ha detto ai giornalisti a proposito della sua preparazione -, ma lo vedremo poi". Giusta, secondo Nibali, la decisione di rinviare i Giochi Olimpici di Tokyo di un anno per la pandemia: "Non si poteva fare altrimenti". E intanto grazie agli incentivi del Governo e dalla Regione Marche, la bici sta vivendo un boom: "Tutti i magazzini sono vuoti, un successo che riguarda anche le bici elettriche, a pedalata assistita", ha sottolineato Nibali.

Play Icon WATCH 🎙 Nibali: "Fortunato? Cadono tutti solo quando vinco io? Tanti parlano e non capiscono di ciclismo" 00:24:36

Giro d'Italia Sagan diventa critico d'arte: che spot per l'ufficialità della prima di sempre al Giro d'Italia DA 17 ORE